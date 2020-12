Kirchen in Wermelskirchen : Sternsinger-Aktion ist in beiden Gemeinden abgesagt

Wermelskirchen Die Entscheidung wurde in Aachen beim Kindermissionswerk getroffen. Angesichts der Entwicklung der Corona-Pandemie werden keine Sternsinger ausziehen. Die Wermelskirchener Gemeinden haben sich aber Alternativen ausgedacht.

Die schlechte Nachricht kam vor dem Wochenende: Das Kindermissionswerk in Aachen, von dem die beliebte Sternsinger-Aktion ausgeht, hat entschieden, dass die Sternsinger-Kinder in diesem Jahr doch nicht von Haus zu Haus ziehen dürfen. Das teilte jetzt Babsi Nitsche vom Sternsinger-Team St. Michael jetzt mit. „Wir als Sternsinger-Mitarbeiter haben uns aber alternative Möglichkeiten für die Wermelskirchener überlegt.“

Auf den Segensaufkleber müssen die Bürger nicht verzichten. Dieser kann ihnen über ihren Hausbriefkasten übermittelt werden. Babsi Nitsche: „Die Spende für die Kinder in der Ukraine und weltweit kann dann per Überweisung getätigt werden. Auch eine persönliche Übergabe des Spendenbetrages und des Segensaufklebers ist in St. Michael in Ausnahmefällen möglich.“