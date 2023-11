Frauentreff Dabringhausen Sterne führen am Weihnachtsweg entlang

Die beiden großen Holzskulpturen gehören zu den Herzstücken des diesjährigen Weihnachtsweges in Dabringhausen. Gemeinsam mit Holzkünstler Take Bijlsma haben zehn Damen des Frauentreffs geplant, gesägt und geschliffen. „Das war eine tolle Erfahrung“, erzählt Margit Oelke, „jeder konnte seine Fähigkeiten einbringen.“ Diese Prämisse gilt ohnehin für das gesamte kreative Vorweihnachtsprojekt, das der Frauentreff in Dabringhausen in diesem Jahr auf den Weg gebracht hat. „Wir haben schon im August in der Sonne im Park zusammengesessen und Pläne geschmiedet“, erzählt Gundula Schröder.