Evangelische Kirchengemeinde Hilgen-Neuenhaus : Stephanus Combo dreht zweites Musikvideo

Neuenhaus Statt des weihnachtlichen Konzertes setzen die Musiker in diesem Jahr auf ein Online-Angebot.

Die Musiker der Stephanus Combo sind durchs Bergische Land gereist – mal alleine, mal gemeinsam auf Abstand. Sie haben Station gemacht am Diederichstempel unweit der Müngstener Brücke, im lichtdurchfluteten Wäldchen in Neuenhaus, an der Talsperre und am Altenberger Dom. Und dabei haben sie Bilder gesammelt für ihr neues Musikvideo, das am Heiligen Abend erscheint. „Wir haben im Sommer ja schon Erfahrungen mit einem Corona-Musikvideo gesammelt“, erzählt Patrick Mühlhausen von der Stephanus Combo. Damals hatten die Musiker die Corona-Krise zum Thema gemacht und mit viel Humor die Stimmen aus Combo und Gemeinde zu einem Stück zusammengefügt. Viele Klicks und Rückmeldungen gab es damals für das Projekt der Combo.