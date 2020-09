"Theater zum Einsteigen" in Wermelskirchen : Stehende Ovationen für Theaterprojekt

Wermelskirchen Das „Theater zum Einsteigen“ machte Station in der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde in Dabringhausen. Das Publikum war eingeladen, sich auf das besondere Stück einzulassen und sich selbst und die eigenen Lebensfragen einzubringen.

Die Corona-Pandemie hatte dem Pastor und seinem Projekt in den vergangenen Monaten zugesetzt. Umso wichtiger war es der Gemeinde, den Schauspielern wieder eine Bühne zu bieten. Gleich zweimal stand das Stück „Im Nebel so nah“ auf dem Programm, das Landgraf in den vergangenen Monaten geschrieben und dabei auch die Abstandsregelungen für die Bühne bedacht hatte. So stand im Mittelpunkt des Stückes einer, der Abstand suchte und Nähe vermied, der Umarmungen ablehnte und sich das Telefon über den Boden zuschieben ließ. Abstand garantiert.