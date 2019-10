Stefan Hindrichs in Wermelskirchen : Konzert im Billardzimmer wird zum Heimspiel

Wermelskirchen Der neu gegründete Verein will sich auch durch Veranstaltungen bekannt machen. Stefan Hindrichs alias James T. Hermann jun. trat mit seinem DJ- und Musik-Projekt in Elbringhausen auf.

() Er beugt sich tief über die Tasten seines Mini-Keyboards, führt die Maus seines PCs zielsicher über das daneben liegende Pad, spricht Ansagen in das Mikrofon oder singt dann und wann; bei machen Liedern greift er zu seiner Fender Stratocaster und lässt vom Feinsten gezupfte, erdige E-Gitarren-Klänge durch den Röhrenverstärker sausen. Für sein DJ-Projekt „Blues meets House“ hat sich der inzwischen seit über zehn Jahren in Berlin lebende Musikproduzent, -dozent und Musiker Stefan Hindrichs den etwas sperrigen Künstlernamen James T. Herrmann jun. gegeben.

Das funktionierte bei seinem Auftritt im „Billardzimmer“ in Elbinghausen nur bedingt, denn hier ist der Wahl-Berliner, der in Bergisch Born aufwuchs, als Stefan bekannt, der Anfang der 1990er-Jahre in der Region mit der Band „Tingle foot“ mehr als nur Achtungserfolge erzielen konnte. So verwunderte es auch nicht, dass die knapp 90 Besucher, die im Laufe des Abends den Weg in den auf dem ehemaligen Haro-Produktionsgelände abseits „vom Schuss“ gelegenen Clubraum des neu gegründeten Vereins „Billardzimmer“ (wir berichteten) fanden, fast schon eine Runde wie bei einem Klassentreffen bildeten – die meisten kannten sich und auch den Akteur auf der kleinen Bühne.