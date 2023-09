Neubaugebiet in Wermelskirchen Startschuss für zweiten Bauabschnitt am Schwaner Knapp ist gefallen

Michael und Ute Kraus sitzen an einem Tisch im Hof am Schwaner Knapp und lassen sich eine Currywurst schmecken. „Wir leben im Moment noch auf einer Baustelle“, sagt sie, „aber das wussten wir ja.“ Die beiden sind in diesem Jahr in eine der neuen Wohnungen des Bauvereins am Schwaner Knapp gezogen. Im gleichen Neubau haben auch Volker und Marion Feuring ein Zuhause gefunden. Längst haben sich die Nachbarn angefreundet. Die Gemeinschaft im Haus sei gut, bekunden sie. „Und vor allem sind die Wohnungen altersgerecht und schön zentral“, sagt Michael Kraus. Er und seine Ehefrau Ute ahnen um das Glück, das sie mit ihrem neuen Zuhause haben. „Es war ein glücklicher Moment, in dem alles gepasst hat“, sagt Ute Kraus, „wer weiß, wie es mit der Bautätigkeit in den nächsten Jahren weitergeht.“