Keine Bergische Weihnacht mehr, dafür aber etwas Neues : Startschuss für die Weihnachtsfabrik im Rhombuspark

Wermelskirchen Wenn Ende Oktober die erfolgreiche Kulturfabrik im Rhombuspark mit einem Konzert von „We rock Queen“ und der „Brasshoppers Bigband“ endet und damit gleichzeitig das „à la carte-Festival“ beginnt, ist der Startschuss für ein weiteres Veranstaltungs-Highlight in der Stadt bereits gefallen.

„Das hat es so noch nie gegeben“, kündigt Bürgermeisterin Marion Lück an. „Denn was die Weihnachtsfabrik so besonders machen wird ist, dass alle unsere Vereine, Gastronomen und Gewerbetreibenden mitmachen und dabei sein können“, sagt sie. An die Teilnahme ist allerdings auch ein großer Wunsch der Veranstalter geknüpft: „Es wäre wirklich toll, wenn sich Vereine, die bei der Weihnachtsfabrik Glühwein anbieten, oder Waffeln und Plätzchen backen wollen, auch einen Kooperationspartner aus dem Kunsthandwerksbereich suchen, damit wir den Namen Weihnachtsfabrik mit Leben füllen können“, kündigt WiW-Vorsitzender André Frowein an.