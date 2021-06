Gewitterfront zog übers Bergische : Starkregen: Straßen unter Wasser durch verstopfte Gullys

Wermelskirchen Zu 103 Einsätzen rückten die Feuerwehren am Freitagabend bis Samstagmorgen im Rheinisch-Bergischen Kreis aus, als eine Gewitterfront mit Starkregen übers Bergische zog. In Wermelskirchen waren es lediglich acht Einsätze.

Verstopfte Einlaufgitter der Gullys sorgte vor allem bei der Gewitterfront mit Starkregen für Straßen unter Wasser. So in Ostringhausen in Höhe der Autobahnbrücke, auf der Landstraße 409 in Preyersmühle wie auch in Eipringhausen sowie auf der Straße in Richtung Kovelsberg. In Wüstenhof und Lüffringhausen standen Keller unter Wasser, auf der Kreisstraße 3 in Höhe Wüstenhof waren etwa fünf Quadratmeter Geröll auf die Fahrbahn geschwemmt worden. Der letzte Einsatz war dann in Maria in der Aue: Dort hatte der Gewittersturm einen Baum auf die Fahrbahn gefegt.