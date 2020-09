Fundort in Dabringhausen : Stammt die Registrierkasse aus Kiosk oder einem Café?

Dabringhausen Die Polizei im Rheinisch-Bergischen Kreis ist mit ihren Ermittlungen nicht weit gekommen. Jetzt bittet sie die Bevölkerung um Unterstützung. Wer Hinweise hat, wo die Kasse gestohlen wurde, meldet sich bei der Kreispolizeibehörde.

(tei.-) In einem Waldstück bei Markusmühle Dabringhausen wurde am 4. Mai diesen Jahres eine Registrierkasse gefunden. Zwei Geldscheine und ein paar Cent-Münzen lagen in der Nähe der Fundsache und in der Kasse befand sich ein kleiner cremefarbener Gebetsbeutel, teilte die Polizei mit. Jetzt sucht sie Hinweise, um den Eigentümer ausfindig zu machen.