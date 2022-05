Information für Hauseigentümer : Städtischer Leitfaden zur Grundsteuerreform

Kämmerer Dirk Irlenbusch weist darauf hin, dass die nötigen Unterlagen in der Zeit vom 1. Juli bis 31. Oktober an das Finanzamt übersenden werden müssen. Foto: Stadt Wermelskirchen/Kellermann

Wermelskirchen Besitzer von landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Flächen haben die Post schon erhalten. Diejenigen, die bebaute oder bebaubare Grundstücke ihr Eigen nennen, erhalten das Schreiben voraussichtlich Mitte Mai.

Thema ist die anstehende Grundsteuerreform. Im Zuge der Grundsteuerreform müssen Grundstückseigentümer in der Zeit vom 1. Juli bis zum 31. Oktober 2022 eine Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwerts (Feststellungserklärung) beim zuständigen Finanzamt einreichen. Das zuständige Finanzamt für Wermelskirchen ist Leverkusen . Hintergrund ist, dass für den Grundbesitz neue Bemessungsgrundlagen ermittelt werden, teilt jetzt die Stadtverwaltung mit.

„Dieser Termin für die Abgabe der Angaben liegt etwas ungünstig, weil sich die Sommer- und Herbstferien in diesem Zeitraum befinden“, sagt Stadtkämmerer Dirk Irlenbusch. „Da kann das Schreiben schon mal in Vergessenheit geraten. Damit das nicht geschieht und die Abgabefrist nicht verpasst wird, empfiehlt es sich, die nötigen Unterlagen baldmöglichst zu sammeln, um diese ab dem 1. Juli 2022 an das Finanzamt übersenden zu können.“