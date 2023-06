Im Dönges-Eifgen-Stadion in Wermelskirchen Stadtsportfest mit großer digitaler Hilfe

Viele der Schüler, die am Freitag zum Wettkampf in den Disziplinen antreten, sind aber ohnehin schon in Vereinen unterwegs. „Ich gehe dreimal die Woche zum Turnen“, erzählt Sofia in einer Pause, „ich liebe Sport.“ Und deswegen mag sie auch das Stadtsportfest. Mit ihren Ergebnissen sei sie ganz zufrieden, sagt sie, als sie die letzten Punkte des Tages gesammelt hat – sie muss einen 80 Gramm schweren Ball werfen. Die Sechstklässler werden später 200 Gramm durch die Luft werfen. „Man gibt halt sein Bestes“, ergänzt Sofia noch und dann belohnt sie sich mit einem Wassereis, das die Schüler der höheren Klassen der Sekundarschule auf der Tribüne anbieten – genauso wie kalte Getränke, Kuchen und Popcorn.