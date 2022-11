Politik in Wermelskirchen Bürgermeister stellen sich gegen Kreis

„Von der schier unglaublichen Stellenmehrung war bei der Besprechung am 18. November mit keinem Wort die Rede, so dass wir davon ausgehen mussten, dass es bei der im Ursprungsentwurf des Stellenplans abgebildeten moderaten Stellenmehrung bleiben würde“, stellt Frank Stein fest: „Der Versuch, im Vorfeld des Haushaltsbeschlusses des Kreistages durch Gespräche in der kommunalen Familie einen Grundkonsens zu finden und diesen dann gemeinsam öffentlich zu vertreten, muss als gescheitert betrachtet werden. Und zwar aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben.“