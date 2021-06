Schulentwicklung in Wermelskirchen : Stadtrat stoppt am Montag die Planung für Sekundarschule

Stadtrat stoppt am Montag die Planung für Sekundarschule

Schulentwicklung in Wermelskirchen

Wermelskirchen Sechs Fraktionen im Stadtrat wollen die Planung für die Sekundarschule stoppen. Damit kommt der Antrag durch. Hintergrund ist die Abwanderung von einem Drittel der Grundschüler an eine Schule außerhalb von Wermelskirchen.

Steht die Sekundarschule vor dem Aus? 32 Prozent der Grundschüler wechseln nach den Ferien zu einer weiterführenden Schule außerhalb von Wermelskirchen. Der Schulausschussvorsitzende Jochen Bilstein sagte dazu im Mai im Gespräch mit der Redaktion: „Wir müssen die Abwanderungsquote stoppen, deshalb müssen die Karten neu gemischt werden.“ Das passiert nun: In einem von sechs Fraktionen unterzeichneten Antrag für die Sitzung des Stadtrates am Montag wird die Verwaltung aufgefordert, die Planung für den Schulneubau einer fünfzügigen Sekundarschule an der Rot-Kreuz-Straße sofort abzubrechen.