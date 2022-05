Aktion in Wermelskirchen : Stadtradeln geht ab 30. Mai in nächste Etappe

Viele Radkilometer werden beim Stadtradeln mit Sicherheit auf der Balkantrasse zurückgelegt. Foto: Hertgen, Nico (hn-)

Wermelskirchen Der Startschuss zur Aktion fällt am 30. Mai. Neben Wermelskirchen sind bis 19. Juni alle weiteren sieben Kommunen im Rheinisch-Bergischen Kreis beteiligt.

Das Auto mal öfter stehen lassen und stattdessen mit dem Fahrrad fahren: Das ist das Ziel der Aktion „Stadtradeln“, an der in diesem Jahr alle acht Kommunen des Rheinisch-Bergischen Kreises wieder teilnehmen. Auch in Wermelskirchen werden Radfahrer gesucht, die vom 30. Mai bis 19. Juni fleißig Kilometer für die Stadt sammeln. Teilnehmen können alle, die in der Stadt wohnen, arbeiten, einen Kindergarten oder Schule besuchen, ihren Ausbildungsplatz in Wermelskirchen haben oder einem Verein angehören.

Das Stadtradeln soll Bürger im gesamten Kreis dazu motivieren, ihre Freizeit- oder auch Alltagswege mit dem Fahrrad zurückzulegen. Wo die Kilometer zurückgelegt werden, ist nicht relevant. Das kann auf Freizeittouren durchs Bergische Land sein, auf dem Weg zur Arbeit oder auch bei Urlaubstouren. Denn Klimaschutz endet an keiner Stadt- oder Landesgrenze. Die zurückgelegten Kilometer werden entweder in die Stadtradeln-App eingetragen oder im Internet. Kleiner Anreiz: Auf die Radlfahrer mit den meisten Kilometern warten tolle Preise, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung.

Im vorigen Jahr haben 211 Wermelskirchener zusammen 60.523 Kilometer beim Stadtradeln erradelt. Der Hauptpreis, ein Gutschein der Firma Zweirad Lambeck über 75 Euro, ging an Jörg Kemppainen. Er hat in den 21 Tagen der Aktion 1.813 Kilometer mit dem Rad zurückgelegt. Platz 2 und 3 sicherten sich Norbert Gast (1.768 Kilometer) und Isabelle Haussels (1.511 Kilometer). Auch sie erhielten Gutscheine – im Wert von 50 und 25 Euro. Die Gutscheine wurden vom Rheinisch-Bergischen Kreis für die Aktion finanziert. Das erfolgreichste Team in Wermelskirchen war 2021 vom Gymnasium Wermelskirchen. Im Team „Gymmi WK“ waren 85 aktiven Radfahrer, die 12.561 Kilometer sammelten.

Auch in diesem Jahr sucht die Stadt wieder den Stadtradeln-Star. Wer das Experiment wagt, 21 Tage ohne Auto unterwegs zu sein, sollte sich melden. Die Teilnehmer übernehmen eine Vorbildfunktion, weil sie während der Aktion kein Auto von innen sehen dürfen. Noch nicht mal als Beifahrer, heißt es seitens der Stadt. Dabei ist egal, ob die Stadtradeln-Stars ein eigenes Auto besitzen oder nicht. Und es ist auch nicht wichtig, wieviele Kilometer zusammen kommen. Wichtig ist nur, dass sie neben dem Fahrrad in den drei Wochen höchstens noch den Zug oder den Bus nehmen.

Mehr Informationen zur Aktion Stadtradeln bei der städtischen Koordinatorin Yvonne Kuhl per E-Mail y.kuhl@wermelskirchen.de oder telefonisch unter ☏ 02196 / 710-602.

