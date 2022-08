Kirchliches Leben in Wermelskirchen : Zwölf Stunden Musik in der Stadtkirche

Wermelskirchen Mit einem Zwölf-Stunden-Konzerte und einem Mittelaltermarkt feierte die Evangelische Gemeinde am Samstag den Geburtstag der Stadtkirche.

Aus der Kirche klingen Melodien, Malte lädt zum Drehen am Glücksrad ein und ein paar Meter weiter gehen kulinarische Köstlichkeiten über die Theke: Rund um die Stadtkirche herrscht Feststimmung. „Wir haben ja auch allen Grund dazu“, sagt Jutta Benedix von der Evangelischen Kirchengemeinde in Wermelskirchen , „schließlich feiern wir den Geburtstag unserer Kirche. Und wir freuen uns, dass die ganze Stadt mitfeiert.“ Sie lacht gut gelaunt. Fest steht: Ohne die Kirchweih gebe es die Kirmes nicht. „Als die Kirche damals geweiht wurde, feierte die ganze Stadt. Die Kirmes war geboren“, erinnert Jutta Benedix.

Also feiert die Kirchengemeinde auf Einladung der Kirchenmusik nun jedes Jahr am Rande der großen Herbstkirmes ein musikalisches Geburtstagsfest. Dazu gehören zwölf Stunden lang Musik und ein mittelalterliches Markttreiben rund um die Kirche, an dem sich verschiedene Aussteller beteiligen. Der Wollkreis ist mit seinen Werken für den guten Zweck dabei, der Kunstverein lädt die Kinder zum Malen ein. Die einen sind in historische Gewänder geschlüpft, die anderen haben ihre Spinnräder mitgebracht.