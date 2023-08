In Wermelskirchen Stadtführung mit Vertellekes und einem guten Stück Kuchen

Denn sie weiß schon um das Happy End: Als nach dem Tod des Königinnengemahls in England die schwarzen Bänder landauf und landab vergriffen sind, macht sich eine Stafette auf den Weg in Alberts alte Heimat, um neue Produzenten schwarzer Bänder zu finden. Dabei kommen die Gesandten auch in Wermelskirchen vorbei, kaufen den kompletten Bestand schwarzer Bänder von Familie Schumacher auf und sanieren das Wermelskirchener Unternehmen so mit einem Schlag. Rudolf Schumacher darf seine Caroline heiraten: Einer Verbindung der beiden großen Wermelskirchener Familien steht nun nichts mehr im Wege. Constanze Thiel und Petra Ammon gehen beschwingt weiter Richtung Rathaus, nachdem sie das Happy End erzählt haben. Und die Besucher der Stadtführung schütteln etwas ungläubig die Köpfe. „Da bin ich in Wermelskirchen geboren und kenne viele Geschichten gar nicht“, sagt Brigitte Thiel, die am Sonntagnachmittag einen der begehrten Plätze der besonderen Stadtführung ergattert hat.