Auszeichnungen für SSV Dhünn, Julius Glaser und Julie Schmitz-Heinen Wermelskirchen ehrt seine erfolgreichsten Sportler

Zudem nahm Julius Glaser an der Europameisterschaft teil. „Er brennt für seinen Sport. Und er versucht, andere als Sportassistent in seinem Heimatverein zu begeistern. Sein Engagement und Leistungswille in jungen Jahren verdienen eine Auszeichnung“, sagte Bleek. Die Urkunde und das Preisgeld in Höhe von 500 Euro, das die Sparkasse Wermelskirchen stellte, nahm sein jüngerer Bruder Matz Glaser stellvertretend entgegen. Denn: Der Ausgezeichnete kämpfte am Wochenende um den Titel beim Cadet-European-Cup in Berlin.