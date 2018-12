Den Wert der Immobilie ermittelte ein unabhängiger Sachverständiger : Stadt verkauft „Bergischen Löwen“

Das Vorzeigeobjekt im schönen Ensemble am Markt schlechthin: Das denkmalgeschützte Gebäude Markt 10, in dem sich das Restaurant „Bergischer Löwe“ befindet. Foto: Sebastian Radermacher/Radermacher, Sebastian

Wermelskirchen Das denkmalgeschützte Gebäude am Markt wechselt den Eigentümer. Der bisherige Pächter hat das Objekt unter Auflagen erworben. Der Politik war der Erhalt einer gastronomischen Nutzung in diesem Gebäude wichtig.

Ein langes Hin und Her rund um die Zukunft eines Traditionsrestaurants findet nun ein gutes Ende und wahrscheinlich damit einen positiven Neustart: Die Stadt Wermelskirchen hat das denkmalgeschützte Gebäude am Markt, in dem sich das Restaurant „Bergischer Löwe“ befindet, an den bisherigen Pächter verkauft, bestätigte Kämmerer Dirk Irlenbusch auf Nachfrage dieser Zeitung.

Mit deutlicher Mehrheit habe sich der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung im nicht-öffentlichen Teil für den Verkauf ausgesprochen – unter Auflagen. Dazu gehört nicht nur die Berücksichtigung von Belangen des Denkmalschutzes, sondern auch der Erhalt der gastronomischen Nutzung dieses Gebäudes. Dies sei nunmehr gelungen. „Wir bieten dem Käufer als Stadt Unterstützung an, beraten und helfen gerne weiter, wenn es um Denkmalschutzfragen geht“, sagte Irlenbusch.

Info Ein Verkaufsangebot unter Auflagen Wertermittlung Der unabhängige Sachverständige hat nach Angaben der Kämmerei den Wert der Immobilie unter Beachtung des Denkmalschutzes, der möglichen Sanierungs- und Renovierungsarbeiten sowie der Vorgabe, dass die gastronomische Nutzung erhalten bleiben muss, ermittelt. Der Käufer hat diesen Wert akzeptiert.

Dem Verkauf ging eine längere Diskussion über die Zukunft des Gebäudes voraus. Das Vorzeigeobjekt im Ensemble an der Stadtkirche muss dringend saniert werden. Dafür hatte die Stadt als Eigentümerin jedoch kein Geld, eine Herrichtung wäre eine freiwillige Leistung gewesen, die eine Kommune in der Haushaltssicherung nicht vor der Kommunalaufsicht rechtfertigen kann.



Seit 2011 wird über den langfristigen Erhalt und den damit verbunden Umbau des „Bergischen Löwen“ diskutiert – auch ausgelöst durch eine Haushaltsposition für eine neue Küche. Die Dehoga hatte ein Gutachten vorgelegt, wonach eine Vollsanierung und Umbau des Gebäudes Markt 10 bis zu 850.000 Euro verschlingen würde. Im vergangenen Jahr berichtete der Pächter über einen nervenaufreibenden Schwebezustand. Er wollte damals wissen, ob und wie es mit ihrem Gastronomiebetrieb weitergeht. Seit Jahren lebten die Pächter mit befristeten Verträgen. Das erschwerte eine Planung im laufenden Geschäft. Aber das ist nun Geschichte. Als Eigentümer hat der Gastronom eine Langzeitperspektive.

Der Verkauf war freilich kein Schnellschuss. Der Bergische Löwe ist in der Vergangenheit bereits mehrfach im Rahmen einer Ausschreibung auf dem Immobilienmarkt angeboten worden, erinnert Irlenbusch. Ein Zuschlag wäre an den Höchstbietenden ergangen. Interessenten seien jedoch wieder abgesprungen, so dass es nicht zu einem Kaufabschluss gekommen sei. Denn politischer Wille war stets der Erhalt der gastronomischen Nutzung.