Nachhaltiges Nutzungskonzept gewünscht : Stadt sucht Investor für Eifgen-Denkmäler

Wermelskirchen Für die Häuser „Eifgen 8 und 9“ soll ein neuer Betreiber ein nachhaltiges Nutzungskonzept vorlegen. Der Rechtsstreit mit dem Mieter, ein gewerblich tätiger Blankwaffenschmied, der das Gebäude weiter nutzt, ist nicht abgeschlossen.

Geht das denkmalgeschützte Gebäudeensemble im Eifgen bald in neue Hände über? Die Stadt sucht jetzt einen Investor für das ehemalige Wasserwerk sowie das ehemalige Maschinisten-Wohnhaus neben dem Freizeitpark Eifgen. 180.000 Euro ist der Preis, den die Stadt erzielen will – vorausgesetzt, der Bewerber kann mit einem nachhaltigen Nutzungskonzept überzeugen, das diesem besonderen Ort gerecht wird.

In der städtebaulichen Entwicklung mit dem „Integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzept Wermelskirchen Innenstadt 2030“ sind die nächsten Jahre vorgezeichnet. Damit bekommt die Achse vom Spielplatz Berliner Straße bis zum Eifgenbach eine große Bedeutung – dieses Areal soll für die Stadtgesellschaft und die Region in puncto Sport, Naherholung und Gesundheit herausgestellt werden, sagt Städteplanerin Daniela Zache: „Zusammen mit der Wiederbelebung des Bereiches am ehemaligen Freibad durch Tourismus, Bildung und Unternehmenskultur soll ein regional bedeutsames Projekt entstehen.“ Deshalb muss der Investor oder der Betreiber ein Nutzungskonzept für diese Bereiche, darunter auch Gastronomie und Kultur, vorlegen, um die Immobilie zu beleben.