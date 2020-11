Ehemalige Polizeiwache in Wermelskirchen : Stadt schafft weitere Parkplätze

Wermelskirchen Der Platz an der ehemaligen Polizeiwache ist ab sofort zum Parken freigegeben. Die Parkdauer ist allerdings beschränkt. Freitags ist der Platz zudem den Beschickern des Wochenmarktes vorbehalten.

„Gerade November und Dezember sind die verkehrsreichsten Monate“, sagt Bürgermeistern Marion Lück, „um vor allem unsere Einzelhändler in der Innenstadt in der Corona-Zeit zu unterstützen, haben wir versucht, weitere Parkmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe zu schaffen.“ Die Wermelskirchener und ihre Gäste sollen in Ruhe vor Ort ihre Weihnachtseinkäufe tätigen, wünscht sich die Bürgermeisterin.