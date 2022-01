Corona-Welle in Wermelskirchen : Stadt schließt drei Kitas – nur noch Notgruppen

Es ist noch nicht klar, ob die Kitas am 1. Februar wieder geöffnet werden können. Foto: Lea Hensen

Wermelskirchen Aufgrund vieler Corona-Infektionen bei den Erziehern kann in drei Kitas bis Ende des Woche lediglich eine Notbetreuung angeboten werden. Die Stadt bittet um Verständnis, dass diese nur für Familien eingerichtet wird, die vor allem beruflich zwingend auf eine Betreuung der Kinder angewiesen sind.

Trotz intensiver Hygienemaßnahmen, Impfungen und Testungen rollt die Coronawelle aktuell durch die Kitas in der Stadt und macht dabei weder vor den kleinen Kindern, noch vor den Erzieherinnen und Erziehern halt. Deshalb kann in den Kindertagesstätten Jahnstraße, am Ecker sowie im Bussardweg in Dabringhausen bis einschließlich Freitag, 28. Januar, lediglich eine Notbetreuung in der jeweiligen Kita angeboten werden. Ob eine Öffnung aller Gruppen ab Montag, 1. Februar, wieder möglich ist, hängt von der weiteren Entwicklung des Infektionsgeschehens ab. Das teilt die Stadt Wermelskirchen mit.

„Wir können nur um Verständnis dafür bitten, dass eine Betreuung der Kinder mit erkranktem oder isoliertem Personal derzeit nicht stattfinden kann“, sagt Jugendamtsleiterin Barbara Frank, die bereits alle betroffenen Eltern informiert hat. Außerdem hat sie in dem Schreiben an die Eltern darauf hingewiesen, dass die Notbetreuung in den drei Kindertagesstätten ab sofort nur für die Familien eingerichtet wird, die vor allem beruflich zwingend auf eine Betreuung der Kinder angewiesen sind. „Alle anderen Familien, die eine eigene Betreuung gewährleisten können, bitte ich um Verständnis für diese schwierige Situation.“

Barbara Frank bittet die Familien um Verständnis. Foto: Teifel, Udo (tei)