Bundestagswahl in Wermelskirchen : Stadt rechnet mit Andrang auf Briefwahl

Wermelskirchen Die Wahlbenachrichtigungen befinden sich bereits im Versand. Spätestens bis zum 5. September sollten alle zugestellt sein. Wie sich die Stadt auf die Bundestagswahl vorbereitet und was zu tun ist, wenn die Unterlagen nicht rechtzeitig im Briefkasten gelandet sind.

Rund 27.200 Wermelskirchener werden in den kommenden Tagen Post bekommen. Im Umschlag enthalten: Die Wahlbenachrichtigung für die Bundestagswahl am 26. September. Die Unterlagen befinden sich aktuell mitten im Versand. Einige Bürger dürften sie darum auch schon erhalten haben. Weil die Benachrichtungen nicht alle gleichzeitig versendet werden, kann es sein, dass selbst Mitglieder des gleichen Haushaltes nicht am selben Tag ihre Wahlpost bekommen. Spätestens am 5. September sollten jedoch alle stimmberechtigten Wermelskirchener ihre Benachrichtigung bekommen haben. Wer an diesem Tag immer noch nichts in seinem Briefkasten findet, sollte sich so schnell wie möglich bei der Stadt melden, zum Beispiel unter der Telefonnummer 02196 710106 oder per E-Mail unter wahlen@wermelskirchen.de.