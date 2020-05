Unterstützung für das kulturelle Leben : Stadt prüft Ausnahmen für Kulturveranstaltungen

Wermelskirchen Die Kulturschaffenden beraten mit Bürgermeister und Kulturdezernent über die Zukunft. Besondere Hygienekonzepte könnten Ausnahmeregelungen für kulturelle Veranstaltungen möglich machen.

Die Stadt prüft Ausnahmen für Konzerte und Aufführungen in Wermelskirchen. Am Dienstag fand dazu ein Austausch zwischen Kulturschaffenden und Veranstaltern, dem Bürgermeister und dem Kulturdezernenten statt. „Zentrales Thema war die Aufrechterhaltung kultureller Angebote während der Corona-Pandemie“, informiert Bürgermeister Rainer Bleek. Die aktuelle Rechtslage schränkt die Auftrittsmöglichkeiten der meisten Künstlergruppen stark ein: In geschlossenen Räumen sind Konzerte und Aufführungen bis auf weiteres untersagt. Allerdings könne die Stadt auf der Grundlage eines strengen Hygienekonzeptes Ausnahmen für Konzerte und Aufführungen zulassen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, sagt Bleek.