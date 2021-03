Inklusion in Wermelskirchen : Stadt plant einen inklusiven Spielplatz

Erreichbar für alle Kinder: Der inklusive Spielplatz in Köln-Porz ist das erste umgesetzte Projekt der Initiative „Stück zum Glück“ – er verzichtet auf Sand und ermöglicht Spielerlebnisse für Kinder mit und ohne Behinderung. Foto: Theresa Demski Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Gemeinsam mit der Lebenshilfe Bergisches Land will die Stadt Wermelskirchen einen neuen Spielplatz bauen – für Kinder mit und ohne Behinderung. Die Kosten könnten komplett durch Fördergelder gestemmt werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Theresa Demski

Kein Sand weit und breit: Stattdessen führen auf dem inklusiven Spielplatz in Köln-Porz Wege aus weichem Fallschutzboden zu den Spielgeräten – auch Kinder im Rollstuhl oder mit Gehhilfen können hier spielen. Sie erreichen ohne Schwierigkeiten die gemütlichen Sitzflächen der Schaukeln und mit ein bisschen Hilfe finden sie auch schnell ihren Platz auf den Drehgeräten. „Die meisten Menschen haben eine ziemlich langweilige Vorstellung von inklusiven Spielplätzen“, sagt Petra Sprenger, Vorsitzende des Beirats für Menschen mit Behinderung in Wermelskirchen, „aber diese Plätze sind ganz und gar nicht langweilig.“ Es gibt sie allerdings selten. Das wollen CDU und Grüne nun ändern – und forderten die Verwaltung am vergangenen Donnerstag im Jugendhilfeausschuss auf, sich für einen inklusiven Spielplatz im Stadtgebiet einzusetzen.

Die Idee war bereits im Beirat für Menschen mit Behinderung im vergangenen Jahr geboren worden – das Kinder- und Jugendparlament hatte seine Unterstützung zugesagt, die Vorsitzende Petra Sprenger war beauftragt worden, sich über die Möglichkeiten für einen inklusiven Spielplatz zu informieren.

Info Projekt hat bereits 27 Spielplätze gebaut Inklusiv Laut Aktion Mensch bieten nur rund acht Prozent aller Spielplätze bundesweit Spielerlebnisse für alle Kinder. Aktion Gemeinsam mit Rewe und dem Unternehmen P&G hat die Aktion Mensch das Programm „Stück zum Glück“ ins Leben gerufen – und innerhalb von zwei Jahren eine Million Euro Spenden gesammelt. Insgesamt 27 inklusive Spielplätze wurden von der Initiative inzwischen umgesetzt. www.aktion-mensch.de

Den Weg zur Umsetzung des Projekts könnte eine Initiative der Aktion Mensch ebnen, in deren Rahmen seit vergangenem Jahr inklusive Spielplätze in Deutschland gebaut werden – die Anlage in Köln-Porz ist das erste umgesetzte Projekt. „Es geht um eine 100 Prozent-Förderung“, erklärte Andreas Willinghöfer im Ausschuss. Allerdings ist die Stadt als Behörde nicht selbst berechtigt, einen Antrag bei der Aktion Mensch zu stellen – es braucht einen gemeinnützigen Projektpartner, der sich auch für den Spielplatz verantwortlich fühlt. Sowohl Willinghöfer als auch der Erste Beigeordneter Stefan Görnert haben deswegen bereits Kontakt mit der Lebenshilfe Bergisches Land aufgenommen. Der Geschäftsführer Axel Pulm habe die Lebenshilfe als Kooperationspartner angeboten, berichteten beide nach den Gesprächen. „Wir arbeiten an einem gemeinsamen Konzept“, erklärte Görnert.

Bleibt für die Stadt vor allem eine wesentliche Aufgabe: Sie muss einen Standort für den inklusiven Spielplatz finden und zur Verfügung stellen. Bereits im Beirat für Menschen mit Behinderung hatten die Teilnehmer dafür zwei mögliche Szenarien ins Spiel gebracht: Entweder könnte eine bestehende Spielfläche ausgebaut werden oder die Stadt findet einen neuen Standort für einen inklusiven Spielplatz. „Am besten sollte der Platz in einer Wohnsiedlung verortet sein, die Nähe zu einer Kita, einer Schule oder einem Jugendzentrum wäre von Vorteil“, betonen CDU und Grüne in ihrem Antrag. Einstimmig beauftragte der Jugendhilfeausschuss die Stadt, sich nun auf die Suche nach einem entsprechenden und geeigneten Standort zu machen.

Unterdessen hat Petra Sprenger vom Beirat für Menschen Behinderung ihre Hausaufgaben bereits gemacht und Kontakt mit dem Unternehmen aufgenommen, das an anderen Orten – wie in Porz – inklusive Spielplätze umgesetzt hat. „Es gibt viele Spielgeräte, die das gemeinsame Spielen von Kindern mit und ohne Behinderung ermöglichen“, hat sie herausgefunden. Den Antragstellern geht es noch um einen anderen Aspekt: In Wermelskirchen würden Eltern und Kinder auf dem Weg zum Spielplatz häufig Absperrungen überwinden müssen. „Großeltern schaffen es mit einem Rollator gar nicht erst bis zur Spielfläche, Kinder mit Behinderung scheitern spätestens an der Schaukel“, befinden die Antragssteller. Deswegen werde es höchste Zeit für den ersten inklusiven Spielplatz in Wermelskirchen, erklären Michael Schneider (CDU) und Stefan Janosi (Grüne) in ihrem Antrag.