Nachbar fühlt sich durch die Buche beeinträchtigt : Stadt lässt alten Baum fällen

Wermelskirchen Ein Leser fragt sich, warum die alte Buche weichen soll. Sie ist laut Baumexperten in Schräglage und steht zu nah an einem Wohnhaus. Dessen Eigentümer hatte sich beschwert.

Am Ende der Straße im Rosenacker in Tente steht eine alte mächtige Buche nah an einem Wohnhaus. Doch ihr Schicksal könnte bald besiegelt sein, meinte ein besorgter Leser am Bürgermonitor dieser Redaktion. „Alle reden über Klimaschutz und wie wichtig die Bäume sind. Aber hier soll ein städtischer Baum gefällt werden, der eigentlich gesund aussieht.“ Tiefbauamtsleiter Harald Drescher bestätigt, dass es sich um einen städtischen Baum handelt, es sei aber kein so genannter Straßenbegleitbaum. „Es liegt eine Beschwerde des Nachbarn vor.“ Dieser fühle sich durch den Baum, der durch eine starke Hanglage in Schieflage geraten ist, beeinträchtigt – und er habe Sorge, dass die Buche auf sein Haus stürzen könnte. Er stehe augenscheinlich zu nah am Baukörper, so Drescher. Städtische Baumexperten hätten die Situation vor Ort geprüft und seien zum dem Ergebnis gekommen, dass das Problem „Verkehrssicherheit“ mit einem Rückschnitt des Baumes nicht behoben werden kann. „An anderen Stellen ist das durchaus eine Möglichkeit, den Baum zu erhalten“, sagt Drescher. Aber hier sei nicht allein der Schattenwurf auf Haus und Garten des Nachbarn eine Beeinträchtigung, es handele sich vielmehr um eine latente Gefahr aufgrund der Schräglage des Baumes. Rechtlich betrachtet, habe die Stadt auch keine andere Möglichkeit als die Fällung, verweist Drescher auf das Bürgerliche Gesetzbuch. Weil der städtische Grundstück sehr schmal sei, müsse ein beauftragtes Spezialunternehmen die Buche stückweise abtragen.