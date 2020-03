Wermelskirchen tritt der Initiative bei : Stadt kämpft mit „Silent Rider“ gegen den Motorradlärm

Wermelskirchen Die Stadt Wermelskirchen ist der bundesweiten Initiative gegen Motorradlärm „Silent Rider“ beigetreten. Sie bezieht damit eindeutig Stellung gegen rücksichtslose Fahrer und den Lärm von manipulierten Auspuffanlagen.

„Silent Rider“ will illegal manipulierten Motorrädern oder rücksichtslosen Fahrern ein Ende setzen. Die Initiative hat ganz konkrete Forderungen an die Hersteller und die Politik, darunter die Verabschiedung eines Lärmschutzgesetzes mit niedrigeren Grenzwerten, eine Erhöhung der Strafen für Manipulationen am Motorrad, die Einführung einer allgemeinen Halterhaftung und vieles mehr. „Das Thema Motorradlärm beschäftigt uns schon seit mehr als fünf Jahren“, berichtet Thomas Marner, Technischer Beigeordneter der Stadt. „Wir haben in der Zeit viel auf den Weg gebracht wie den Einsatz von Leitpfosten zur Lärmmessung und Dialog-Displays. Außerdem haben wir uns bei den zuständigen Stellen stark gemacht für neue rechtliche Regelungen zur Lärmminderung. Gefehlt hatte noch die konstruktive Zusammenarbeit der betroffenen Kommunen.“