Klimaschutz in Wermelskirchen : Stadt fördert Begrünung von Dächern und Fassaden

Wermelskirchen Hausbesitzer aufgepasst: Wer mit dem Gedanken spielt, seine Garage oder das Flachdach zu begrünen, kann bis zu 50 Prozent der Kosten durch ein neues Förderprogramm erstattet bekommen.

Jetzt wird auch in Wermelskirchen privater Klimaschutz gefördert. Ende vergangenen Jahres hatte die Stadt sich an dem neuen Förderprogramm „Klimaresilienz in Kommunen“, das vom NRW Landesministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz aufgelegt wurde, beteiligt. Ziel des Programmes ist es, die Maßnahmen zu fördern, die das Stadtklima verbessern sollen. Jetzt wurde der Antrag der Stadt, ein eigenes Förderprogramm für Dach- und Fassadenbegrünung aufzustellen, bewilligt. Insgesamt stehen nun 30.000 Euro bereit, mit denen Begrünungen an privaten und gewerblich genutzten Gebäuden bezuschusst werden können.