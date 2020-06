Kultur in der Region : Stadt beteiligt sich mit 33.600 Euro an neuem Kulturprojekt

Wermelskirchen In Burscheid wird das bestehende „Haus der Kultur“ zu einem interkommunalen Projekt. Die beiden Städte und der Kreis übernehmen 144.000 Euro der Kosten. Auch das Land NRW schießt Geld hinzu.

In Burscheid gibt es das „Haus der Kunst“, das zurzeit als Veranstaltungsort genutzt wird. Es soll im Rahmen der Regionale 2025 zu einer sozio- und interkulturellen Begegnungsstätte für Burscheid und Wermelskirchen ausgebaut werden, um den Ansprüchen an den demografischen Wandel gerecht zu werden. So sieht es das verabschiedete „Interkommunale integrierte Entwicklungs- und Handlungskonzept Burscheid/Wermelskirchen 2030“ vor. Der Umbau wird über die Städteförderung finanziert. Das Heimatministerium des Landes hat eine Zuwendung in Höhe von 3,285 Millionen Euro bewilligt.