Corona-Pandemie in Wermelskirchen : Stadt bereitet sich auf Drittimpfungen vor

Das mobile Impfteam des Rheinisch Bergischen Kreises impft mittwochs von 14 bis 18 Uhr in Wermelskirchen im Foyer des Bürgerzentrums. Gestern gab es eine lange Schlange. Foto: Kathrin Kellermann

Wermelskirchen Die Stadtverwaltung ist auf eine große Nachfrage nach Booster-Impfungen vorbereitet. Auch die Testkapazitäten will sie erhöhen. Der Kreis kann indes noch nicht sagen, ob es eine lokale Impfstelle in der Stadt geben wird.

Die Zahl der Corona-Infektionen steigt seit Wochen bundesweit immer weiter, auch in Wermelskirchen ist die Pandemie-Entwicklung mindestens beunruhigend. Die Stadtverwaltung beobachtet die Zahlen ebenfalls mit großer Besorgnis, so auch viele Bürger in der Stadt. Das zeigen Engpässe bei Schnelltests sowie eine große Nachfrage nach Testungen und Booster-Impfungen.

„Eine Abfrage unter unseren Apotheken, die Schnelltests anbieten, hat ergeben, dass sich bei allen die Nachfrage nach Testungen verdoppelt hat“, sagt Bürgermeisterin Marion Lück. Vor allem in den frühen Morgenstunden, bevor die Menschen zur Arbeit gehen, sei der Andrang vor den Schnelltestzentren der Apotheken groß. Für die Bürgermeisterin sei deshalb auch in Hinblick auf die 3G-Regel am Arbeitsplatz klar, „dass wir die Möglichkeiten für Testangebote deutlich erhöhen müssen.“

INFO Impfteam ist immer mittwochs in der Stadt Impfteam Das mobile Impfteam des Kreises impft mittwochs von 14 bis 18 Uhr im Foyer des Bürgerzentrums. Möglich sind neben Erstimpfungen auch Auffrischungsimpfungen für über 70-Jährige. Hausärzte Impfungen bei den Hausärzten sind außerdem möglich.

In den kommenden Tagen soll entschieden werden, ob und wie es möglich sei, das Testzentrum im Foyer des Bürgerzentrums, das Ende September geschlossen wurde, wieder zu öffnen. In Gesprächen sei aber auch, ob andere Schnelltestzentren wieder aktiviert werden. „Dafür werden gerade Standorte gesucht“, so Lück.

Wichtig ist der Bürgermeisterin, dass schnell ein Plan für die Booster-Impfungen aufgestellt wird. Die Ständige Impfkommission (Stiko) wird voraussichtlich noch in dieser Woche eine Empfehlung für die Booster-Impfungen gegen das Coronavirus ab 18 Jahren abgeben. Bislang wird die Booster-Impfung vor allem für Menschen ab 70 Jahren und für Personal in medizinischen Einrichtungen empfohlen.

Um für den möglichen Ansturm auf die Auffrischungs-Impfungen gewappnet zu sein, will die Verwaltung vorsorgen: „Wir sind in Gesprächen mit den Hausärzten in Wermelskirchen, um konzertierte Booster-Impfaktionen im Bürgerzentrum zu organisieren“, berichtet Marion Lück. „Wir planen das ähnlich wie bei den Erstimpfungen – nämlich nach Berufsgruppen, die ihre erste Impfung bereits vor sechs Monaten erhalten haben. Das sind Mitarbeitende der Feuerwehren, Kindergärten und Schulen, die jetzt geschützt werden müssen.“

Diese „Impfmarathons“ könnten an den Wochenenden im Bürgerzentrum stattfinden. „Wir bereiten die Räumlichkeiten dafür vor, um möglichst schnell starten zu können“, sagt die Bürgermeisterin.

Ziel ist es, bei den Impfmarathons auch schnell ein Angebot für die Auffrischungs-Impfung an die Wermelskirchener machen zu können, wenn deren letzte Impfung länger als sechs Monate zurückliegt. „Wir wollen mit den Aktionen ein Extra-Angebot schaffen, damit Hausarztpraxen nicht nur mit Impfungen beschäftigt sind. Gerade, weil auch gerade die Erkältungswelle rollt, ist es wichtig, dass die Patienten versorgt sind“, so Lück. „Mit den Booster-Impfungen sind wir aktuell wieder an einem Punkt wie zu Beginn des Jahres: Möglichst viele Menschen sollten möglichst schnell geimpft werden. Mit den Terminen am Wochenende können wir das schaffen. Und in der derzeitigen Corona-Situation sind schnelle Aktionen entscheidend.“

Wichtig für ein schnelles Angebot bei den Booster-Impfungen sind auch lokale Impfstellen. Die gibt es derzeit noch nicht. Zuständig ist der Kreis. Doch „schnelle Aktionen“ kann sich Birgit Bär, Sprecherin des Kreises, nur wünschen. „Die Nachfrage nach den Impfungen, vor allem den Booster-Impfungen steigt“, sagt sie. „Wir tun, was wir können. Aber wir sind als Behörde auf einen Erlass des Landes angewiesen.“ Der sei bisher nicht erfolgt. Vorher könne der Kreis nicht handeln. Er sei aber immerhin in der Planung für kleinere mobile Impfstellen.