CDU-Antrag einstimmig angenommen : Wermelskirchen bekommt einen Bestattungswald

So könnte eine Urnengrabstätte im Bestattungswald aussehen. Foto: Stephan Büllesbach

Wermelskirchen Der Ausschuss für Umwelt und Bau beauftragt die Stadtverwaltung einstimmig mit der Einrichtung eines weiteren Angebots für Beisetzungen. Die bremst aber die Hoffnung auf eine zügige Umsetzung.

Einstimmig folgte der Ausschuss für Umwelt und Bau einem Antrag der CDU-Fraktion, wonach die Stadtverwaltung in Wermelskirchen einen Bestattungswald einrichten soll. Für die Christdemokraten erläuterte Tobias Bösenberg, der beruflich als selbstständiger Bestatter tätig ist, das Ansinnen: „In den vergangenen fünf Jahren ist erkennbar geworden, dass das die Zukunft der Bestattungen sein wird.“ Dieser Trend sei eindeutig. Obendrein wäre ein Bestattungswald hoch lukrativ. „In der Nähe von Wermelskirchen gibt es nur den Trost-Wald in Odenthal, der seit 2014 bereits drei Mal vergrößert wurde“, sagte Bösenberg: „Im Nordkreis des Rheinisch-Bergischen Kreises gibt es keine Kommune mit einem derartigen Angebot – wir wären damit also Vorreiter.“