Baumaßnahme : Stadt baut endlich Kreisverkehr aus

Wermelskirchen Am 27. April geht’s los: Dann hat das Kreis-Provisorium an der Berliner Straße ein Ende.

Seit zwölf Jahren gibt es also das Provisorium. Die Stadt hatte zuletzt drei Kanalschacht-Ringe platziert, um die Markierung auf der Fahrbahn zu unterstützen. Die waren dann von einer engagierten Wermelskirchenerin bepflanzt und gepflegt worden. So erst jüngst wieder.

Gebaut wird jetzt ein Kreisverkehr wie an der Jörgensgasse. Die dortige Form hat sich laut Harald Drescher, Leiter des Tiefbauamtes, bewährt. Es wird eine Asphaltkalotte geben, also einen mittleren Kreisring, der etwa 15 Zentimeter höher ist als die übrige Fahrbahn. Die ist aber überfahrbar, was wichtig ist für Busse. „Autos meiden diesen höheren Ring und fahren ordnungsgemäß den Kreisel“, so Dreschers Erfahrung.