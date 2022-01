Stadt äußert sich zu Brandbrief : „Wir haben keinen eigenen Spielraum“

Wermelskirchen Die Stadt äußert sich zum Brandbrief. Jugendamtsleiterin Barbara Frank nimmt Stellung – und bittet um Verständnis.

Das an die Bürgermeisterin adressierte Schreiben von Anne Biermann ist am Montag weder bei der Bürgermeisterin noch beim Jugendamt angekommen. Jugendamtsleiterin Barbara Frank nimmt auf Nachfrage Stellung. Dass es durch die Pooltestungen und den daraus resultierenden Schließungen einzelner Gruppen in den Kitas zu einer Mehrbelastung bei den Eltern führe, sei ihr natürlich bewusst. „Wir können aber aktuell nicht mehr tun, als immer wieder um Verständnis für die aktuelle Situation bitten und alles unternehmen, um die Kitas zumindest mit einer Notbetreuung am Laufen zu halten“, sagt sie und fügt hinzu: „Dem Wunsch von Frau Biermann können wir aber allein deshalb schon gar nicht entsprechen, weil die Stadt keinen eigenen Gestaltungsspielraum hat. Wir müssen uns – wie alle anderen Kommunen im Kreis auch - an die landeseinheitliche Corona-Schutzverordnung und die -Betreuungsverordnung halten.“