Gemeindeleben in Wermelskirchen : Stabwechsel an der Spitze des Presbyteriums

Vorgänger und Nachfolger. Pfarrer Manfred Jetter (links) und Pfarrer Volker Lubinetzki. Foto: Jürgen Moll

Wermelskirchen Die Pandemie, die Flut, der Krieg: Auch das Leitungsgremium der Evangelischen Kirchengemeinde in Wermelskirchen kämpft mit den Zeichen der Zeit. Jetzt übernimmt Pfarrer Volker Lubinetzki den Präses-Posten von Pfarrer Manfred Jetter.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Theresa Demski

In stürmischen Zeiten wechselt die Spitze des Presbyteriums der Evangelischen Kirchengemeinde Wermelskirchen: Pfarrer Volker Lubinetzki tritt turnusgemäß die Nachfolge von Pfarrer Manfred Jetter an. Rund 5000 Gemeindeglieder gehören zur Evangelischen Kirchengemeinde. „Hinter uns liegen Zeiten großer Herausforderungen“, sagt Manfred Jetter pünktlich zur Stabübergabe, „und vieles davon wird uns auch in die Zukunft begleiten.“

Als Jetter vor rund zwei Jahren das Präses-Amt übernahm, da hatte gerade die Pandemie begonnen. „Wir wussten überhaupt noch nicht, wohin es gehen würde“, sagt er. Weil das Presbyterium mit 25 Mitgliedern nicht so kurzfristig zusammenkommen und entscheiden konnte, wie der Alltag es erforderte, gründete die Gemeinde ein „Krisenstäbchen“ – mit Vertretern der Ausschüsse und mit den hauptamtlichen Mitarbeitenden. „So waren wir während der Pandemie weiter handlungsfähig und konnten schnelle Entscheidungen treffen“, sagt Jetter. Geschlossene Kirchen und Gemeindehäuser. Die Absage aller Veranstaltungen. Der Wunsch, weiterhin als Gemeinde zu bestehen – zu feiern und zu beten und Seelsorge zu leisten. Und dann die langsame Rückkehr in eine neue Normalität. „Das waren echte Herausforderungen für unsere Gemeinde“, sagt Jetter. Dazu kam die Flut, die in Unterburg die Kirche und das Gemeindehaus unter Wasser setzte. „Und doch haben wir in allem erlebt, dass auch Gutes entstanden ist“, sagt Jetter.

Info Sommerkirche endet am Sonntag in Unterburg Termin Das Programm „Sommerkirche“, das die Gottesdienste der verschiedenen Bezirke während der Ferien jeweils an einer Predigtstätte zusammengeführt hat, endet am kommenden Sonntag: Um 10.30 Uhr beginnt in Unterburg der Gottesdienst mit Almuth Conrad. Danach wird zum musikalischen Picknick eingeladen. Programm Um 12 Uhr ist der Chor ConBrio zu Gast, um 14 Uhr spielen die Bergstädter Musikanten, um 16.30 Uhr folgt das Programm „Suse swingt“, bevor Pfarrerin Anke Schäfer den Tag um 18.15 Uhr mit einer Andacht beschließt.

Die Ökumene in Wermelskirchen rückte zusammen: Evangelische, freikirchliche und katholische Gemeinden überlegten gemeinsam, wie sie die Menschen erreichen können und gingen für gemeinsame Veranstaltungen auf die Straße – zuletzt als Russland die Ukraine überfiel und zu ökumenischen Friedensgebeten am Rathaus eingeladen wurde. Und in Unterburg entstanden neue, kreative Ideen, um die Kirche lebendig zu halten.

Aber auch gemeindeintern wollten Krisen gemeistert und gestaltet werden: „Mit dem Presbyterium leitet ein Gremium hauptamtlicher und ehrenamtlicher Mitarbeitender die Gemeinde“, sagt Jetter, „da wird natürlich auch gestritten.“ Und doch, wer die beiden Pfarrer nach der Dynamik im Presbyterium fragt, der bekommt vor allem eine Antwort: „Wir leben damit eine repräsentative Demokratie“, sagt Pfarrer Volker Lubinetzki, „Kirche wird nicht einfach von einigen Selbstberufenen geleitet, sondern von gewählten Abgeordneten.“ Und die bringen ihre eigenen Ideen, Interessen und Persönlichkeiten mit. In den nächsten zwei Jahren wird es Lubinetzkis Aufgabe sein, diese Arbeit zu leiten. „Ich habe keine Visionen oder irgendein Wahlprogramm“, sagt er, „der Alltag stellt uns genug Aufgaben.“ Dazu zählen etwa die Heizkosten, die in diesem Jahr „ganz schön ins Kontor schlagen“, sagt der neue Präses. Man werde darüber nachdenken müssen, im Winter Gottesdienste zusammenzulegen. Außerdem habe die Landeskirche den Gemeinden ein Klimaschutzprogramm aufgegeben. „Wie wir das meistern sollen, weiß ich noch nicht“, sagt Lubinetzki – zumal die Gemeinde nach dem Rücktritt von Peter Siebel vorerst ohne Baukirchmeister dasteht. Unbesetzt ist ab Mitte September auch die Stelle von Pfarrerin Antje Hedke, die nach Leverkusen wechselt (wir berichteten). „Mit solchen Ereignissen kehrt dann natürlich auch immer die große Frage nach dem Strukturwandel zurück“, sagt Lubinetzki. Bis 2030 wird die Gemeinde Pfarrstellen einsparen müssen. „Also müssen wir uns überlegen, ob wir die Stelle jetzt wieder besetzen? Und wenn ja: Wie wir sie wieder besetzen?“, sagt Lubinetzki mit Blick auf die nächste Presbyteriumssitzung. Bei den Personalplänen schwingt auch eine Herausforderung für die Ehrenamtlichen mit: Die Gemeinde werde sich langfristig fragen müssen, was sie will und braucht und wie sie es stemmt, denn das Pfarrpersonal werde knapper.