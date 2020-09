Amtsgericht Wermelskirchen : Gerichtsprozess mit Hindernissen

Wermelskirchen Dem Wermelskirchener wird vorgeworfen, Waren im Gesamtwert von rund 2200 Euro über Online-Plattformen verkauft, aber nicht verschickt zu haben.

Vorgeworfen wird dem 27-Jährigen gewerbsmäßiger Betrug per Internet-Verkäufen. In der Zeit vom 13. Dezember 2018 bis 23. Oktober 2019 soll der Angeklagte hauptsächlich Computer-Zubehör – etwa Router, Grafikkarten oder Prozessoren – im Gesamtwert von rund 2200 Euro über Online-Plattformen verkauft haben, ohne die Ware verschickt zu haben. Das habe er wohl, sagte daraufhin der Rechtsanwalt, der auch direkt einige Versandbescheinigung der Post mitgebracht habe. Darauf sei allerdings nicht wirklich deutlich zu erkennen, was wann an wen verschickt worden sei. Außerdem gebe es für andere Artikel keine Bestätigungen mehr. „Mein Mandant beteuert, dass er alle Waren ordnungsgemäß versendet habe“, sagte der Anwalt. Die Pakete seien stets in der gleichen Filiale in Dabringhausen abgegeben worden. Da sich der Angeklagte nicht geständig zeigte, müsse das Gericht sowohl die Geschädigten als auch die Mitarbeiter der Postfiliale als Zeugen hören.