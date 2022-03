Internationaler Frauentag : SSV Dhünn wünscht sich mehr Fußballerinnen im Verein

Wermelskirchen Der SSV Dhünn bietet jungen Sportlerinnen eine Heimat. Der Verein könnte sich eigene Mädchen- und Damenmannnschaften sehr gut vorstellen.

Ein eigenes Mädchen- oder Damenteam hat der SSV Dhünn derzeit noch nicht. „Das wäre langfristig ein tolles Ziel“, blickt Christoph Weber, der sich auch um die Belange der Jugendabteilung kümmert, aus. Nichtsdestotrotz hätten bereits junge Kickerinnen ihren Platz in Teams des Staelsmühlen-Fußballs gefunden: Zwei Mädchen gehören der Bambini-Mannschaft an, zwei spielen in der F-, vier in der D-Jugend und eine Spielerin macht bei der B-Jugend mit.