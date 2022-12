SSV Dhünn sucht neue Stammzellenspender Drei Stäbchen um Leben zu retten

Eine Fachkraft der DKMS muss bei einer Registrierung nicht dabei sein, die Abstrich-Sets liefern für die Abgabe der Probe alles mit. Per QR-Code meldet sich der neue Spender auf dem Smartphone an, alle Daten und Aufklärungs-Fragen können zeitsparend abgearbeitet werden. „Das haben die von DKMS gut gemacht“, sagt der gelernte Krankenpfleger Jurzitza. Wer einmal in der Spenderdatenbank registriert ist, bleibt dort ein Leben lang. Nur die Kontaktdaten, mindestens aber die E-Mail-Adresse sollte aktuell gehalten werden. So können Spender im Falle einer notwendigen Stammzellenübertragung an Erkrankte dauerhaft erreicht werden.