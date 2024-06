Vereinsleben in Wermelskirchen An der Staelsmühle wird Geburtstag gefeiert

Wermelskirchen · Der SSV Dhünn blickt in 2024 auf das 75-jährige Bestehen zurück. Am Samstag, 8. Juni, steigt am Kunstrasenplatz im Dorf deshalb eine große Party – abends tritt die Band „Paradise at midnight“ auf, und nachmittags wird Fußball gespielt.

05.06.2024 , 16:06 Uhr

Feiern kann der SSV Dhünn – hier bei der Einweihung des Kunstrasenplatzes an der Staelsmühle im September 2022. Foto: Stephan Singer