Neuer Spielplatz in Wermelskirchen SSV Dhünn baut neuen Spielplatz am Fußballfeld

Das große Spielgerüst steht, Mulch und Sand sind aufgefüllt, die Schaukeln liegen bereit zum Einhängen und Jana Markovic ist gerade noch mit den letzten Pinselstrichen an ihrem fröhlichen Gemälde beschäftigt. „Jetzt kann es losgehen“, sagt Laura Block und blickt zufrieden auf das neue Spielgelände am Sportplatz in Dhünn. Gemeinsam mit großer Unterstützung aus dem Dorf und dem Verein haben Laura Block und Jana Markovic in den vergangenen zehn Monaten eine kleine Oase geschaffen.