Vereine in Wermelskirchen Der SSV Dhünn baut in Eigenregie einen Spielplatz neben das Spielfeld

Wer Vereinssport betreibt, hat an jedem Wochenende das gleiche Ritual: Tasche packen und ab zum Spiel. Das gilt auch für die treuen Fans, etwa die Familien der Spieler. Beim SSV Dhünn tummeln sich an Fußball-Spieltagen immer zahlreiche Kinder am Sportplatz an der Staelsmühle – „besonders seit vor ein paar Jahren die Alt-Herrenmannschaft und mehr Jugendmannschaften dazu gekommen sind“, sagt Laura Block.