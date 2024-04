Zweiwöchiges Ferienprogramm in Wermelskirchen Anmeldephase für die Sportwochen beginnt

In den zwei Wochen können jeweils 40 Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 14 Jahren an dem Ferienprogramm teilnehmen. Dabei werden sie von erfahrenen Trainern in insgesamt acht verschiedene Sportarten eingeführt und unter anderem auf den städtischen Sportanlagen trainiert. Zudem stellt die Kreissportjugend jeden Mittwoch einen ganztägigen Ausflug zu einem sportlichen Ziel. Die Teilnahmegebühr inklusive Mittagessen und Getränken beträgt 89 Euro.