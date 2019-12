Förderbescheid des Landes Anfang 2020 erwartet : Sportvereine können bald investieren

Wermelskirchen Knapp eine halbe Million Euro aus dem Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ sind für Wermelskirchen avisiert. Sechs Wunsch-Projekte von Sportvereinen sind nominiert. Mit dem Förderbescheid kann’s losgehen.

In den Sportvereinen ist die Wunschliste lang, was eine Optimierung ihrer Sportanlagen anbelangt – das beste Beispiel sind die Kunstrasenplätze, die in Wermelskirchen verwirklicht wurden und auch in Dhünn noch werden soll. Um so erfreulicher war es, als die Nachricht bekannt wurde, dass ein großer Fördertopf bereit gestellt wird: das Sportstättenförderprogramm des Landes „Moderne Sportstätte 2022“. Jetzt sind die Wermelskirchener Projekte nominiert, sechs Vereine dürfen auf auf Zuschüsse hoffen. In Wermelskirchen entschied der Stadtsportverband über die Verteilung der Mittel, seine Empfehlung liegt nun vor.