Vereinsleben in Wermelskirchen Sportverein rückt beim großen Sommerfest näher zusammen

Die Eltern sind noch ein bisschen außer Atem, als sie am Samstagnachmittag den Rasen im Dönges-Eifgen-Stadion wieder verlassen. Mit einem Spiel gegen ihre Kinder haben sie das Programm eröffnet – und verloren. Stattdessen haben die jungen Fußballer der F2 gezeigt, was in ihnen steckt. Zumindest die Kinder sind also in Feststimmung – pünktlich zum Sommerfest des SV 09/35.