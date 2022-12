Vereinsleben in Wermelskirchen Statt Präsente – Sportverein 09/35 beschenkt Kinder mit Gemeinschaft

Also lud sie nicht nur die Kinder ihrer Sportgruppen, sondern auch gleich die Eltern ein – zum Ninja-Parcours, zu frisch gebackenen Waffeln und Weihnachtskeksen. Die Resonanz ist trotz der aktuellen Erkältungswelle am Dienstagnachmittag in der Pestalozzihalle gut: Fast alle Kinder haben ihre Eltern im Gepäck und versuchen sich im Parcours. Erst ganz am Ende können Kinder und Eltern dann auf Zeit ihr Glück versuchen.