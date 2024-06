Sportfest der weiterführenden Schulen in Wermelskirchen Schüler stellen sich im Eifgen dem Dreikampf

Die Kinder machen sich unterdessen weniger Gedanken um diese Kategorien. Die einen sind keine großen Sportfans und würden lieber in den normalen Unterricht gehen. Sie kommen trotzdem in Bewegung. Die anderen, so wie Hanna und Alexandru, freuen sich über die Abwechslung: „Das ist besser als Schule“, befinden sie einmütig. Und einem Leistungsdruck sehen sie sich heute nicht ausgesetzt: „Hauptsache es macht Spaß“, bekunden die beiden, bevor sie beim Weitwurf an der Reihe sind – und sich gut gelaunt gegenseitig anfeuern.