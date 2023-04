In Wermelskirchen „Sport im Park“ lässt sich auch vom Nieselregen nicht stoppen

Zeitgleich startet die Saison auch im Dorfpark in Dabringhausen. Trafen sich in den vergangenen Jahren jeden Samstagmorgen mehr als 30 Hobbysportler in den Hüppanlagen, sind am Samstag rund zehn Teilnehmer dabei – und die vier Übungsleiter, die in den nächsten Monaten für das Programm beim Sport sorgen. Sie stellen sich zur Saisoneröffnung vor und machen dann auch gleich mit. Dazu gehört Brigitte Paffrath, die an diesem Morgen auch die Anleitung übernimmt genauso wie Caterine Moritz und Benno Klinke.