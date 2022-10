Kita in Wermelskirchen : „Die wilde 13“ für Stöppken schwebt ein

Angekommen. Jetzt muss das Spielgerät noch endgültig fixiert werden. Foto: Stephan Singer

Wermelskirchen Mit Verspätung kommt das Spielgerät für die Dachterrasse der Kita in der Telegrafenpassage an. Der Außenbereich nimmt jetzt Form an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stephan Singer

Mit einem zur Melodie von Nathan Evans‘ Hit „Wellerman“ gesungenen Lied begrüßten Jungen und Mädchen der Stöppken-Kindertagesstätte ihr neues Lieblingsspielgerät: In Gestalt eines schiffförmigen Kletter- und Spielgerüsts schwebte „Die wilde 13“ über den Dächern der Innenstadt auf die Dachterrasse der einzigen von einer Elterninitiative getragenen Kindertagesstätte (Kita) in der Telegrafenpassage in Wermelskirchen. Aus lauten Kehlen erklang: „Bald kommt ein Schiff hier an. Es kommt aufs Dach mit einem Kran. Piraten fürchten sich vor der Stöppken-Crew“.

Aus diesem besungenen „Bald“ wurde ein langes Warten: Nicht nur, weil es die Kindertagesstätte seit August 2020 gibt und nun langsam die Fertigstellung des 450 Quadratmeter großen Außenbereichs auf der Dachterrasse Formen annimmt. Sondern auch, weil „Die wilde Terrasse“ lange auf sich warten ließ. Der terminierte Anlieferungszeitpunkt verzögerte sich zum Leidwesen der engagierten Handwerksbetriebe um glatte drei Stunden. Der Vorfreude der Kinder auf ihr neues Spielgerät, das der zentrale Bestandteil des Außenbereichs sein wird, tat das allerdings keinen Abbruch.

Info Kita mit 44 Kindern in zwei Gruppen Stöppken-Kita In der Stöppken-Kita werden 44 Jungen und Mädchen in zwei Gruppen betreut. Eine Gruppe für Zwei- bis Sechsjährige, die andere für Drei- bis Sechsjährige. Team Das Stöppken-Mitarbeiter-Team besteht aus 14 Kräften, darunter sieben Erzieher.

„Ja, das sollte alles eher fertig sein“, bestätigt Architekt Andreas Frixe von den „Bauart-Architekten“ aus Wuppertal. Nach dem Start der Kita im August 2020 mit einer Gruppe folgte eine zweite im August 2021. Diese konnte nach einer Übergangslösung im März dieses Jahres in einen Anbau, der wie ein Würfel auf die Dachterrasse an das Bestandsgebäude angesetzt wurde, einziehen. „Dabei hatten wir Glück. Denn der Anbau lagert auf vorhandenen Stützen im Gebäude. Diese waren beim Bau eingesetzt worden, weil bereits von Anfang an ein Ausbau über die Dachterrassenfläche einkalkuliert wurde“, berichtet der Architekt. Nicht zuletzt die in der Baubranche bekannten Lieferschwierigkeiten für Material hätten allerdings für Verzögerungen gesorgt. Und, so Frixe weiter: „Wir bauen im Bestand um – da gibt es immer unvorhergesehene Überraschungen.“

Über den Dächern der Wermelskirchener Innenstadt schwebt „Die wilde 13“ mittels Lastenkran an den Bestimmungsort. Foto: Stephan Singer

Nach wie vor glücklich mit der Entscheidung, einen Kindergartenstandort in der Innenstadt gewählt zu haben, sind Tanja Heller und Simona Runkel, erste und zweite Vorsitzende der Stöppken-Elterninitiative, die sie 2019 mit gegründet haben: „Einen Standort in der Innenstadt muss man wollen. Wir und die Eltern der Stöppken sehen darin viele Vorteile. Sei es die Nähe zum Hüpp-Park, zur Bücherei oder auch zum Rathaus. Die Kinder kennen ihre Innenstadt manchmal fast besser als deren Eltern, und davon profitieren sie auf Dauer.“

Für die Zukunft haben die Elterninitiative als Kita-Trägerverein und Mieter sowie die Witte Real Estate GmbH & Co. KG als Vermieter der Flächen in der Telegrafenpassage noch einiges vor, um den Außenbereich des Kindergartens in luftiger Höhe über den Dächern der Wermelskirchener Innenstadt zu verschönern. „Es wird ein Atelier für kleine Künstler eingerichtet und eine Werkbank für kleine Handwerker aufgestellt. Dazu sollen Hochbeete, Obstgärten, ein Gewächshaus, ein Kletterturm und sogar eine Bobbycar-Rennbahn installiert werden“, kündigen Tanja Heller und Simona Runkel an: „Vielleicht können wir im nächsten Jahr ja schon unsere eigenen Kartoffeln ernten.“ Das Vorsitzenden-Duo ist überzeugt: „Wir werden einen amtlichen Garten auf dem Dach mit Blick auf den Naturweihnachtsbaum an der Carl-Leverkus-Straße haben.“

Große Vorfreude: Die Stöppken sangen zur Begrüßung im Chor. Foto: Stephan Singer

Den Namen „Die wilde 13“ haben sich die Stöppken ausgesucht genauso wie das Spielgerät selbst. „Die Kinder durften Wünsche äußern. Ein Piratenschiff als Spielgerät bekam mit Abstand die meisten Stimmen“, sagt Tanja Heller. „Auch wenn das natürlich nicht seegängig ist“, fügt Andreas Frixe scherzend hinzu.

Um „Die wilde 13“ und das übrige Material – darunter Baumstämme und auch 15 Säcke Holzhackschnitzel mit je 200 Kilogramm Gewicht für den Bodenbelag – von der Oberen Remscheider Straße aus über die rund 25 Meter hohe Gebäudeseite zu heben, war Marc Reucker, Dackdeckermeister aus Wermelskirchen, mit seinem Kollegen Andreas May aus Burscheid angerückt. Letzterer verfügt über den entsprechenden Kran, für den Reucker die Sondergenehmigung für die Platzierung auf eine städtische Fläche organisierte.