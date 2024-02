Vereinsleben in Wermelskirchen Spielend fit werden beim Badminton

Auf den Feldern an den Seiten trainieren an diesem Abend auch die Vereinsspieler. Spitzentrainer Martin Knupp begleitet die Badmintonabteilung und gibt wertvolle Tipps. Später am Abend werden auch die Anfänger ihre ersten Einsätze auf dem Feld haben. Jetzt gilt es aber erstmal, die Technik zu lernen. „Meine Kinder spielen beide Badminton“, erzählt Sonja Robbe in einer kleinen Atempause. Sie habe selbst zum letzten Mal während der Schulzeit Badminton gespielt. „Jetzt haben ich den Schläger unserer Tochter eingepackt und versuche es selbst nochmal“, erzählt sie und lacht. Sie hat Heike Roggenbuck zum Schnuppertraining mitgebracht. „Ich wollte etwas für mich machen“, erzählt sie. Und da kam ihr die Idee der Freundin gerade recht. „Und es ist eine gute Uhrzeit, die Kinder sind im Bett“, ergänzt sie. Melanie Hackländer-Koll, die inzwischen auch den Badmintonschläger in der Hand hält, nickt: „Und ich möchte gerne wieder etwas fitter werden“, sagt sie. Ihr gefalle die Idee, spielend fit zu werden – mit Spaß und anderen Hobbysportlern statt alleine an Fitnessgeräten. Die Sportler des Ski-Clubs wissen um die Kraft des Mannschaftsspiels – und werben auch mit diesem Faktor. „Den Reiz beim Badminton macht eindeutig die Kombination aus Sport und Spiel aus“, findet Michael Hackstein, stellvertretender Abteilungsleiter für Badminton im Ski-Club. Er freut sich über das Interesse am Schnuppertraining und hat in der Vergangenheit gute Erfahrungen mit dem Angebot gemacht. Im vergangenen Jahr seien plötzlich zehn Interessierte zum Schnuppern aufgetaucht, erzählt er. Deutlich mehr als im Durchschnitt. Fünf von ihnen seien immer noch im Verein aktiv. Und so sei das Schnuppertraining eine gute Gelegenheit, um Erwachsene für Badminton zu begeistern. „Jeder entscheidet dann selbst, was er daraus macht“, sagt Hackstein. Natürlich habe der Verein ein Interesse daran, seine Mannschaften auszubauen. Die starke Badmintonabteilung des Ski-Clubs nimmt aktuell mit drei Mannschaften am Spielbetrieb teil, zusätzlich mit Jugend- und Minimannschaften. Der Verein setzt sich für eine starke Nachwuchsarbeit ein. Aber auch für Badmintonspieler, die nicht bei Wettkämpfen antreten wollen, hat der Verein eine offene Tür.