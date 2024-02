Angebot in Wermelskirchen Spielen bis tief in die Nacht bei der „WermelsCon“

Jeden dritten Samstag im Monat lädt der CVJM in der Stadt zur „WermelsCon“ in der Jugendetage am Gemeindehaus am Markt ein. Der Startschuss fällt um 14 Uhr. „Und wir spielen bis in die Nacht“, erzählt Hilkenbach. Während die Gruppe um Emil Hartung sich längst in das neue Spiel vertieft hat, öffnet Hilkenbach die vier großen Schränke in der CVJM-Etage.