Krankenhaus Wermelskirchen : Spezialist für Leistenbrüche

Wermelskirchen Das Krankenhaus in Wermelskirchen ist als Kompetenzzentrum für Hernienchirurgie zertifiziert worden. Davon sollen nun vor allem die Patienten profitieren. Es ist bereits die vierte Auszeichnung fürs Haus; die fünfte wird angestrebt.

Rund 400-mal diagnostizieren die Ärzte im Wermelskirchener Krankenhaus jährlich Hernien. Dann sind Eingeweide oder Weichteile, die an der Bauchwand gebrochen sind. Das können Leistenbrüche oder Zwerchfellbrüche, Nabelbrüche, Brüche an Operationsnarben oder an künstlichen Darmausgängen sein. „Die Operationen gehören bei uns zu den Top Fünf“, sagt Chefarzt Dr. Arif Yaksan. Und auch deutschlandweit gehören die Hernien-Operationen zu den häufigsten Eingriffen: Rund 350.000-mal operieren die Fachleute entsprechende Brüche jährlich.

Die Zertifizierung, die nach einer erfolgreichen eintägigen Auditierung in der Klinik ausgestellt wurde, gilt für drei Jahre – danach kann sich die Abteilung für Allgemein- und Viszeralchirurgie um eine Rezertifizierung bemühen. Neben den neuen Abläufen müssen die Ärzte dann auch nachweisen, dass das Maß an Komplikationen nicht überschritten und mindestens 200 Hernien-Eingriffe vorgenommen wurden. „Das sollte aber kein Problem sein“, sagt der Arzt.

Mit dem Kompetenzzentrum für Hernienchirurgie erhält das Krankenhaus nach dem Traumazentrum, dem Endoprothetikzentrum und der Auszeichnung für das Qualitätsmanagement die vierte Zertifizierung. Das Darmkrebszentrum strebt das Siegel unterdessen noch an. „Diese Zertifikate machen deutlich, dass wir die Qualität an unserm Krankenhaus hochhalten und Spezialisierungen auch in kleineren Häusern möglich sind“, sagt Madsen. Aber er betont: Das Krankenhaus in Wermelskirchen biete eine Grund- und Regelversorgung an. „Wir werden weiterhin den ganze Mensch sehen“, verspricht Madsen.