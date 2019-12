Wermelskirchener Stadtrat soll Bau am Montag beschließen : Oliver Platt: Stadt soll den Rest für Freizeitplatz zwischenfinanzieren

Die Spendenuhr für den Jugendfreizeitplatz tickt weiter, es trudeln weiter Geldbeträge ein. „Derzeit fehlen noch 53.000 Euro“, sagte Bürgermeister Rainer Bleek, für den das Projekt eine Herzensangelegenheit ist, am Donnerstag.

Am Montag soll der Stadtrat grünes Licht für den Bau des neuen Jugend-Treffpunkts in der Innenstadt geben. So könnte die Stadt als Auftraggeber noch den Ausschreibungszeitpunkt Winter nutzen, um an günstigere Angebote zu kommen. Der Haupt- und Finanzausschusses gab keine Empfehlung ab, sondern vertagte das Thema. FDP-Fraktionsvorsitzender Jürgen Manderla kritisierte, dass der Eigenanteil an der Finanzierung in Höhe von 225.000 Euro nicht komplett über Spenden gedeckt sei und Mittel im städtischen Etat verwendet werden sollen. „Sie rechnen damit, dass der ,point of no return’ (Anmerk. d. Red.: es kein Zurück mehr gibt) erreicht ist. Die Vorlage ist mir nicht tiefenscharf genug“, wandte er sich an den Bürgermeister.